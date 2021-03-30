Капітанську пов'язку Роналду виставили на аукціоні в Сербії

Торги організовують з метою зібрати гроші на операцію 6-місячному хлопчику

Капітанська пов'язка, яку нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду кинув на газон після незарахованого гола у ворота Сербії (2:2) в матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року, виставлена ​​на благодійний аукціон.

Про це повідомляє Associated Press.

Пов'язку виставлять на торги, щоб зібрати гроші на операцію піврічній дитині зі спінальною м'язовою атрофією (СМА).

Пов'язка потрапила в руки благодійної організації, що займається збором коштів для дитини, від співробітника стадіону в Белграді, що підібрав її на газоні після фінального свистка. Вона буде виставлена ​​на онлайн-аукціоні протягом трьох днів.

Відзначається, що зараз ціна пов'язки перевищує 3 тисячі євро.