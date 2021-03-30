Капітанську пов'язку Роналду виставили на аукціоні в Сербії

Джерело - iSport.ua.
Капітанська пов'язка, яку нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду кинув на газон після незарахованого гола у ворота Сербії (2:2) в матчі відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року, виставлена на благодійний аукціон.
Про це повідомляє Associated Press.
Пов'язку виставлять на торги, щоб зібрати гроші на операцію піврічній дитині зі спінальною м'язовою атрофією (СМА).
Пов'язка потрапила в руки благодійної організації, що займається збором коштів для дитини, від співробітника стадіону в Белграді, що підібрав її на газоні після фінального свистка. Вона буде виставлена на онлайн-аукціоні протягом трьох днів.
Відзначається, що зараз ціна пов'язки перевищує 3 тисячі євро.