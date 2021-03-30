Барселона відмовиться від підписання Алаби

Джерело - sport.ua.
Каталонська Барселона вийде з гонки за підписання 28-річного захисника мюнхенської Баварії і збірної Австрії Давіда Алаби.
Про це повідомляє Sport.es.
Контракт Алаби з Баварією розрахований до кінця червня. Футболіст вже офіційно заявив, що залишить клуб в якості вільного агента. Раніше повідомлялося, що Алаба хоче продовжити кар'єру в Барселоні або Реалі.
Але Барселона готова підписати футболіста тільки при виконанні двох умов. По-перше, Алаба повинен знизити свої зарплатні вимоги. По-друге, блаугранас потрібно позбутися одного з ТОП-гравців.
У поточному сезоні Алаба провів за Баварію 35 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.
Орієнтовна вартість гравця складає €55 мільйонів.
Раніше, Куман ухвалив рішення щодо трансферу Агуеро.