Куман ухвали рішення щодо трансферу Агуеро

У Барселоні визначились щодо підписання нападника

Головний тренер Барселони Рональд Куман вирішив сконцентруватись на придбанні Мемфіса Депая замість трансферу Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє Sport.es.

Рішення спричинене двома факторами. По-перше, Депай здатен зіграти на кількох позиціях в атаці, як у центрі, так і на фланзі, тоді як Агуеро – виключно у центрі нападу.

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Другою причиною є роль у клубі, яку отримає новачок – Депай більше підходить на роль запасного, ніж аргентинець.

Також зазначається, що перехід Мемфіса або Агуеро ніяким чином не вплине на бажання придбати Голанда, якого Барселона планує зробити основним центрфорвардом.

Нагадаємо, після закінчення сезону аргентинець стане вільним агентом - його контракт з Ман Сіті закінчується і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.