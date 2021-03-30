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Караваєв: Повинні доводити силу збірної України

Сьогодні 15:54 497 0
Олександр Караваєв прокоментував матч проти збірної Казахстану
Караваєв: Повинні доводити силу збірної України
#Україна, #Казахстан, #Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Збірна України готується до матчу проти команди Казахстану.

Про це розповів захисник національної команди Олександр Караваєв.

"Уже готуємося до Казахстану. Була теорія, розібрали хороші й погані моменти з попередньої гри. Хороші залишили, а погані забули. Готуємося до наступного поєдинку, оскільки він — найважливіший. Потрібно завершити збір на мажорній ноті.

Щодо матчу з Фінляндією, то потрібно до кінця грати у свій футбол. До забитого голу ми це й робили, повністю контролювали хід поєдинку, суперник нічого особливого не створював. Ми потихеньку нагнітали, тиснули, мали свої моменти, потім забили. А вже після цього десь припинили грати у свою гру, через що почалися проблеми.

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Це лише другий матч відбору. Шкода, що ми втратили два очки. Але попереду в нас іще поєдинки, в яких ми повинні доводити власну силу. На кожну гру потрібно виходити більш сконцентрованими й викладатися на всі сто, щоб у кожній забирати по три пункти.

Звичайно, коли ти робиш щось позитивне у грі, забиваєш гол чи віддаєш результативний пас, це надає тобі більше впевненості, емоційного сплеску. Ти стараєшся більше ризикувати, ловиш кураж. Це допомагає в подальшому.

Мій удар із лівої ноги? Важко сказати, чи йшов м’яч у ворота. Якби суперник не заблокував удар, то за захисником знаходився Мораес, який міг би зіграти, навіть якби м’яч ішов повз ціль. За рахунку 0:0, коли залишалося все менше часу, звичайно, хотілося здобути перемогу. Довелося якомога більше загострювати, щоб забити гол.

На позиції правого захисника треба більше грати на команду. Але коли я опиняюся у штрафній зоні, виникають задумки, стараюся брати гру на себе та завдавати удари по воротах", - розповів Караваєв.

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