 Буряк: Рівень збірної Казахстану вищий за Фінляндію | Футбол | Champion.com.ua
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Буряк: Рівень збірної Казахстану вищий за Фінляндію

Сьогодні 15:12 390 0
Леонід Буряк прокоментував рівень гри збірної Казахстану
Буряк: Рівень збірної Казахстану вищий за Фінляндію
#Буряк, #Україна, #Казахстан

Джерело - zbirna.com.

Збірна Казахстану здатна показати  сюрпризи в організації гри.

Про це розповів український тренер Леонід Буряк.

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"Збірна Казахстану нижче рівнем, ніж команда Фінляндії? Я б не сказав. На мій погляд, навіть вище. Бачив їх ігри. Дуже організована збірна. Дивився матч казахів з французами. У цій грі в першому таймі вони виглядали на солідному рівні. Фінляндія грає простіше, робить ставку на фізику, атлетизм, а казахи здатні на сюрпризи в організації гри", - розповів Буряк.

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