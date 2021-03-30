Буряк: Рівень збірної Казахстану вищий за Фінляндію

Збірна Казахстану здатна показати сюрпризи в організації гри.

Про це розповів український тренер Леонід Буряк.

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"Збірна Казахстану нижче рівнем, ніж команда Фінляндії? Я б не сказав. На мій погляд, навіть вище. Бачив їх ігри. Дуже організована збірна. Дивився матч казахів з французами. У цій грі в першому таймі вони виглядали на солідному рівні. Фінляндія грає простіше, робить ставку на фізику, атлетизм, а казахи здатні на сюрпризи в організації гри", - розповів Буряк.