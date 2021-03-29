Зубков вказав реакцію команди на фатальну помилку Миколенка

Півзахисник збірної України Олександр Зубков прокоментував результат матчу 2-го туру відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, прикро втрачати перемогу. Знали, що фіни гратимуть у п'ять захисників і буде важко знайти свій момент. Тому гол Мораєса – це робота всієї команди. Ми довго шукали ключ до оборони суперника і в підсумку знайшли його.

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На жаль, помилки – це частина футболу. Команда підтримала Миколенка. Рухаємося далі.

Позиція форварда? У мене не було там проблем. Була установка витягувати центральних захисників на себе, щоб у Маліновського був простір між лініями, а потім потрібно було відкриватися за спину. Важко сказати, чого нам не вистачило наприкінці. Можливо, втратили концентрацію", – сказав Зубков в ефірі телеканалу Футбол 1.