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Бущан пояснив фатальну помилку Миколенка

Сьогодні 08:30 1007 0
Георгій Бущан прокоментував вилучення Віталія Миколенка
Бущан пояснив фатальну помилку Миколенка
#Бущан, #Миколенко, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан взяв на себе частину провини за фатальну помилку Віталія Миколенка на останніх хвилинах матчу.

Про це розповів сам футболіст.

"Незадоволені результатом і кінцівкою. Загалом контролювали гру і мали кілька моментів. На жаль, не вдалось їх реалізувати. Проаналізуємо цю гру і будемо готуватись до наступної.

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Чи очікували важкого матчу? Вони добре обороняються, ми дивились їхні матчі. Вони – добротна команда, яка бореться до останнього моменту. Нам наприкінці не вистачило концентрації. Пенальті? Шевченко підбадьорив мене перед цим, щоб я виручив команду, але мені трішки не вистачило, щоб врятувати.

Миколенко? Підтримали його. Скоріш за все, треба було підказати, щоб він вибивав м'яч, а я сказав, що він мені віддавав. Мабуть, цим я його заплутав. Хочу перепросити, за те що грали вдесятьох і пропустили", – розповів Бущан.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна - Фінляндія.

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