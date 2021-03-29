Бущан пояснив фатальну помилку Миколенка

Голкіпер збірної України Георгій Бущан взяв на себе частину провини за фатальну помилку Віталія Миколенка на останніх хвилинах матчу.

Про це розповів сам футболіст.

"Незадоволені результатом і кінцівкою. Загалом контролювали гру і мали кілька моментів. На жаль, не вдалось їх реалізувати. Проаналізуємо цю гру і будемо готуватись до наступної.

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Чи очікували важкого матчу? Вони добре обороняються, ми дивились їхні матчі. Вони – добротна команда, яка бореться до останнього моменту. Нам наприкінці не вистачило концентрації. Пенальті? Шевченко підбадьорив мене перед цим, щоб я виручив команду, але мені трішки не вистачило, щоб врятувати.

Миколенко? Підтримали його. Скоріш за все, треба було підказати, щоб він вибивав м'яч, а я сказав, що він мені віддавав. Мабуть, цим я його заплутав. Хочу перепросити, за те що грали вдесятьох і пропустили", – розповів Бущан.