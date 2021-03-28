Шевченко: Фіни заслуговують на велику повагу за манеру гри

Те що вони роблять - виконують дуже добре, - заявив український тренер

Джерело - FootballHub.

Гравці збірної Фінляндії завжди дотримуються свого плану і завжди виконують його.

Таку думку висловив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ця команда заслуговує на велику повагу. Не тільки за результат, а й за манеру гри. Вони ніколи не відмовляються від манери гри. Завжди дотримуються свого плану і завжди виконують його. Дуже добре організована команда, яка грає приблизно в одному і тому ж стилі", - заявив коуч.

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"Те що вони роблять - виконують дуже добре. У них побудована дуже добре оборона. Вони не бояться робити те, що вміють. Нам треба зіграти дуже хороший матч, дуже грамотний, щоб домогтися результату, якого від нас чекають", - сказав Шевченко.

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