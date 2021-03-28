Роналду: Бувають важкі часи, коли відчуваєш, що постраждала ціла нація

Джерело - Чемпіон.
Португалія зіграла внічию зі збірню Сербії в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
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Вінгер Ювентуса Кріштіану Роналду прокоментував цей результат.
"Бути капітаном збірної Португалії - один з головних привілеїв в моєму житті, я пишаюся цим. Я завжди віддаю і буду віддавати всього себе заради своєї країни, і це ніколи не зміниться. Але бувають важкі часи, особливо коли відчуваєш, що постраждала ціла нація. Піднімемо голови і приймемо новий виклик! Вперед, Португалія!", - написав Роналду
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