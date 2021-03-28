Фото дня. У Роналду украли переможний гол

Джерело - Чемпiон.

Португалія і Сербія зіграли внічию 2:2 в кваліфікації чемпіонату світу-2022.

На 93-й хвилині трапився спірний епізод. Форвард португальців Кріштіану Роналду пробив по воротах, але гравець Сербії виніс м'яч.

Судді вважали, що в цьому епізоді м'яч не перетнув лінію, тому взяття воріт не було зафіксовано.

Роналду зняв з руки капітанську пов'язку і кинув її на поле після цього епізоду.

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