Джерело - Чемпіон.
Інгулець переграв Олександрію в рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
19 тур, 21 березня
Інгулець - Олександрія 1:0 (1:0)
Гол: 45+3 Сітчінава
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець (Васін 85), Козак (Щедрий 62), Бартуловіч (Коваленко 62), Кучеренко, Шишка(Чайковський 79), Балан, Сітчінава, Ковальов (Синьогуб 85), Квасний
Олександрія: Паньків, Калюжний (Гордієнко 66), Третьяков (Стецьков 88), Мірошніченко (Мишенко 66), Лучкевич, Сітало, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра(Бабогло 27), Устименко
Жовті картки: Шишка(53), Запорожець(58), Коваленко 62), Бабогло(72), Мишенко(77), Сітало(79), Малиш(90+1)