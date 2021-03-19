Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів

У сезоні 2022/23 років Україна не матиме пряму путівку до ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Україна завершила євросезон 2020/21 років, фінішувавши на дванадцятому місці у таблиці коефіцієнтів та втратила пряме місце в групі Ліги чемпіонів 2022/23 років.

Окрім особистих перспектив та інтересів, команди відстоювали загальні інтереси країни. Зокрема, завданням на фінішній прямій було випередити Шотландію та фінішувати на одинадцятому місці таблиці коефіцієнтів. Тоді б залишалися шанси зберегти для Асоціації пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

Однак Динамо та Шахтар у 1/8-й фіналу Ліги Європи програли чотири матчі з чотирьох, тож Шотландія втримала Україну за спиною. Сприяв такому прогресу цієї країни сильний виступ Рейнджерс (дев'ять перемог та три нічиї у тринадцяти матчах Ліги Європи). У підсумку Шотландія випередила Україну на 0,275 очка.

Примітно, що у матчі-відповіді 1/8-ї фіналу ЛЄ Рейнджерс програв Славії, вилетів з турніру й Україні потрібно було всього-на-всього два очки у двох останніх матчах. Тобто, одна перемога (з будь-яким рахунком) або ж дві нічиї.

Раніше, Шахтар програв Ромі, Динамо поступилося Вільярреалу в 1/8 фіналу Ліги Європи.