Динамо програло Вільярреалу у 1/8 фіналу Ліги Європи

За сумою двох матчів 4:0 на користь іспанської команди

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи київське Динамо на виїзді зустрічалося з Вільярреалом.

У першому матчі протистояння Вільярреал у Києві здобув перемогу з рахунком 2:0.

З таким рахунком кияни програли і у другому матчі в Іспанії.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Другий матч, 18 березня

Вільярреал - Динамо 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Морено, 2:0 - 36 Морено

(Перший матч - 2:0)

Вільярреал: Серхіо Асенхо - Хуан Фойт (Маріо Гаспар 63), Руаль Альбіоль, Раміро Морі, Альфонсо Педраса - Самуель Чуквезе (Алекс Баєна 71), Дані Парехо, Етьєн Капу, Ману Трігерос (Хайме Коста 79) - Карлос Бакка (Йеремі Піно 63), Херард Морено (Дані Раба 79)

Динамо: Георгій Бущан - Томаш Кендзьора, Ілля Забарний, Олександр Сирота (Денис Попов 83), Віталій Миколенко (Сідклей 83) - Олександр Андрієвський (Володимир Шепелєв 65), Сергій Сидорчук - Віктор Циганков (Владислав Супряга 46), Віталій Буяльський, Карлос де Пена - Жерсон Родрігес (Богдан Лєднєв 65)

Попередження: Ману Трігерос 17, Дані Парехо 43.

Раніше, Шахтар програв Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи.