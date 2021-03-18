Фонсека: Переживаю за Шахтар та Каштру

Головний тренер Роми Паулу Фонсека переживає за Шахтар у чемпіонаті України.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

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"Перш за все хочу сказати, що завтра буде не матч Фонсекі і Каштру, а матч наших команд. Так, звичайно, ми з ним дружимо. Більш того, ми навіть спілкувалися після першої гри в Римі, поговорили якийсь час. Я завжди переживаю за нього, коли це стосується виступів Шахтаря в чемпіонаті України, але завтра протягом всіх 90 хвилин ми будемо виключно противниками, і на цей час про дружні стосунки мови бути не може", - розповів Фонсека.