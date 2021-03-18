 Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

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Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Матч-відповідь

17.03.2021. 22:00

Стадіон: Естадіо де ла Кераміка (Вільярреал)

 Вільярреал (Віла-Реал, Іспанія) - Динамо (Київ, Україна)

Іспанці тиждень тому в Києві виграли 0:2. Вони вже однією ногою в 1/4. Тепер головне для Динамо дати гідний бій.

Вільярреал

Вільярреал тиждень тому впорався з Динамо, після чого розмови про кризу в стані "жовтих" трохи вщухли. До речі, буквально через кілька днів після перемоги над українцями, підопічні Емері ще і в Ла-Лізі  довгоочікувані 3 очка заробили. На виїзді вдалося обіграти Ейбар з рахунком 1:3. Після чого вони знову котируються реальними претендентами на місце в єврокубках. Але зараз не про це.

"Підводники" просто прекрасно виступають в поточному розіграші Ліги Європи. У 9-ти матчах вони тільки 1 раз розійшлися миром із суперником, при 8-ми перемогах. Варто відзначити, що в 6-ти зустрічах вони забивали мінімум по 2 голи. Всього вдалося забити 20 м'ячів, при 6 пропущених.

На своєму полі команда провела 4 матчі, в яких здобула 4! перемоги.

Останні матчі Вільярреала

ЛЛ Ейбар - Вільярреал 1:3

ЛЄ Динамо - Вільярреал 0:2

ЛЛ Валенсія - Вільярреал 2:1

ЛЛ Вільярреал - Атлетіко 0:2

ЛЄ Вільярреал - Зальцбург 2:1

Динамо 

Київське Динамо і так здорово себе показало у цій єврокубковій компанії. Будемо відвертими у нинішніх реаліях, вихід в 1/8 Ліги Європи - це справжній успіх для команди. Своїми досягненнями кияни зобов'язані Мірчі Луческу, який буквально за кілька місяців зумів поставити "біло-синім" хорошої якості футбол. Нагадаю, що крім виходу в 1/8 ЛЄ, кияни ще й в УПЛ лідирують, і вважаються головними претендентами на чемпіонство.

Звісно, поразка 0:2 на своєму полі залишає українцям не сильно високі шанси на прохід далі. Тепер їм потрібно перемагати 0:2, щоб матч перейшов у додатковий час. Вікторія 0:3 дозволить "біло-синім" опинитися в 1/4. Починаючи з рахунку 3:1, українців влаштує і вікторія з різницею в 2 голи.

Динамо важко даються матчі в єврокубках проти представників Іспанії. В останніх 7-ми іграх тільки одна перемога при 6-ти програшах.

Останні матчі Динамо

ПЛ Зоря - Динамо 0:2

ЛЄ Динамо - Вільярреал 0:2

ПЛ Динамо - Минай 3:0

КУК Динамо - Колос 1:0

ПЛ Львів - Динамо 1:4

Статистика особистих зустрічей

Крім гри в Києві 11-го березня (0:2), динамівці вже протистояли Вільярреалу в кампанії-2004/05 в Кубку УЄФА. Тоді український клуб розписав вдома нічию 0:0. В гостях кияни програли 0:2.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

"Що має статися, щоб Динамо пройшло далі? Гадаю, це буде матч між двома гідними командами. Вільярреал краще відіграв перший матч. Ми програли через кутовий, через брак уваги й досвіду гри на такому рівні. У Вільярреалі виступають гравці з величезним досвідом, який не можна порівнювати з гравцями Динамо на цьому етапі. У нас молоді футболісти, але вони дуже амбітні, грають із великим ентузіазмом. Тому ми зробимо все можливе, щоб пройти до наступного раунду".

Георгій Бущан (голкіпер Динамо)

"Поруч зі мною зараз сидить Містер - і це наша головна мотивація для позитивного результату в матчі".

Орієнтовні склади:

Вільярреал: Рульї – Фойт, Морі, Альбіоль, Педраса – Чуквезе, Капу, Парехо, Трігерос – Херард Морено, Алькасер

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Родрігес – Буяльський – Бєсєдін

Прогноз Чемпіона: 3:0

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