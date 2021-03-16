Рух вимагає покарати Лучі

У Русі відреагували на висловлювання Лучано Лучі

Рух звернувся в Комітет з етики і чесної гри з приводу образливих висловлювань голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, в тому числі і на адресу президента "жовто-чорних" Григорія Козловського.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

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Клуб уже відправив відповідний лист Голові Комітету з етики і чесної гри Франческо Баранці із проханням дати оцінку висловлюванням, негідним спортивного функціонера.

Також, Олімпік вимагає від УАФ перевірити факти неспортивної поведінки Лучі