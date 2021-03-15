Терміни відновлення українця поки невідомі

Вінгер Олександр Зубков пошкодив стегно в матчі чемпіонату Угорщини з Пакшем (5:2).

Про це заявив головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

“Зубков травмував стегно. Сподіваємося, що пошкодження не серйозне, проте точно говорити про терміни відновлення можна буде в найближчі кілька днів”, - повідомив Ребров.

Раніше Олександр Зубков увійшов в розширений список гравців, яких Андрій Шевченко викликав до табору збірної України на матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції (24 березня), Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня).