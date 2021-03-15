Скрипник пояснив поразку від Динамо

У матчі Зорі проти Динамо долю гри визначила майстерність футболістів.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Дуже хотілося при глядачах зіграти проти лідера нашого чемпіонату в такий футбол, у який ми, власне, і зіграли – атакуючий. Але в таких іграх все завжди вирішують нюанси, такі як простріл або стандартне положення. Тобто майстерність. Прикро, що ми не забили першими – цікаво було б подивитися, як би далі розвивалася ситуація.

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Моя команда зробила все, що могла. Десь чогось не вистачило, десь діяли надто позитивно, думали, що ось-ось все налагодимо. Але і серія з семи перемог у нас була вперше. Життя не обривається з цією серією, ми хочемо розвиватися. Хочеться частіше брати участь в таких баталіях. У нас попереду багато матчів, на які потрібно так само налаштовуватися і намагатися їх виграти.

Відносно самовіддачі до гравців немає питань. Я навіть зробив комплімент своїй команді, тому, як вона налаштувалася на зустріч і провела її. У футболі долю великих ігор часто вирішують маленькі нюанси, що сьогодні і сталося.

І все ж Динамо є Динамо. Так, ми їх перемагали, але і програвали їм. Сподіваюся, в нашій наступній зустрічі нам більше пощастить", - розповів Скрипник.