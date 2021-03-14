Олександрія здобула домашню перемогу над Олімпіком у 18 турі УПЛ

Голи Бондаренка та Стецькова принесли перемогу господарям

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги Олександрія приймала донецький Олімпік.

На 28-ій хвилині матчу після подачі Вантуха відзначився Бондаренко. Наприкінці матчу після подачі зі штрафного дальню стійку воріт замкнув Стецьков.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Олександрії.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга

18 тур, 14 березня

Олександрія - Олімпік 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Бондаренко, 2:0 - 90+1 Стецьков

ФК Олександрія: Юрій Паньків, Максим Третьяков, Валерій Лучкевич (Тимур Стецьков 78), Артем Сітало, Павло Пашаєв (Денис Мірошниченко 46), Дмитро Гречишкін, Євген Банада, Роман Вантух, Валерій Бондаренко, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Андрій Новіков 67, Роман Калюжний 89)

Олімпік: Халімі Бетім, Іссіар Драме, Тарас Завійський, Іван Зотько, Даніель Романовський, Тадеус Нкенг, Фабрісіо Альваренга (Ібрагім Каргбо 64), Таллес Бренер, Євген Пасіч, Орест Лебеденко, Сергій Політило

Попередження: Артем Сітало 39, Євген Банада 73 - Іссіар Драме 45+1, Даніель Романовський 56

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