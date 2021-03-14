Діжон програв Бордо, Ренн здолав Страсбург. Результати матчів 29 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 29-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
29 тур, 14 березня
Нім - Монпельє 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Копе, 1:1 - 79 Делор
Діжон - Бордо 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 33 Хван, 0:2 - 45 Хван, 0:3 - 50 Де Превілль, 1:3 - 90 Конате
Ланс - Мец 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 13 Класс, 1:1 - 27 Вагнер (пен), 2:1 - 36 Каюзак, 2:2 - 57 Делен
Лор’ян - Ніцца 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Маоліда, 1:1 - 66 Вісса
Ренн - Страсбург 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 25 Буріжо
Нагадаємо, ПСЖ на заміну Мбаппе хоче запросити Мессі або Роналду.