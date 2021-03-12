ПСЖ на заміну Мбаппе хоче запросити Мессі або Роналду

ПСЖ відновив інтерес до нападника Ювентуса Кріштіану Роналду через невизначеність з майбутнім форварда команди Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Le Parisien.

Парижани уважно стежать за розвитком ситуації навколо 36-річного форварда, інформація про можливий відхід якого з Ювентуса стала з'являтися після вильоту команди з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу.

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Агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси Роналду, знаходиться в постійному контакті з президентом парижан Нассером Аль-Хелайфі.

Однак ця ситуація залежить від рішення, яке прийме нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. Термін його контракту з клубом закінчується влітку 2022 року, і він поки не підписав нову угоду.

У разі, якщо Мбаппе піде з ПСЖ, клуб постарається підписати або форварда Барси Ліонеля Мессі, або Кріштіану Роналду.