Луческу назвав стартовий склад Динамо на матч із Зорею

Джерело - Чемпіон.
У 18 турі УПЛ Зоря прийме Динамо.
Стали відома стартові склади команд:
Зоря: 23 Васіль, 45 Фаворов, 15 Вернидуб, 20 Абу Ханна, 6 Жуніор, 29 Назарина, 7 Кочергін, 80 Юрченко, 22 Кабаєв, 90 Аллахяр, 11 Гладкий
Запасні: Мацапура, Циганікс, Казаков, Цвек, Іванісеня, Хомченовський, Луньов, Шахаб, Громов
Актуально: Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE
Динамо: 1 Бущан Георгій, 5 Сидорчук Сергій, 10 Шапаренко, 14 Де Пена, 15 Циганков, 16 Миколенко, 25 Забарний, 29 Буяльський, 34 Сирота, 41 Бєсєдін, 94 Кедзьора
Запасні: Бойко, Попов, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Родрігес, Сідклей, Супряга
Матч розпочнеться о 17:00.