 Зоря - Динамо: дивитися онлайн матч 14.03.2021 - пряма трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 06:08 1483 0
Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в Запоріжжі приймає київське Динамо в рамках 18 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 14 березня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Зоря - Динамо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола в Києві завершилася нічиєю - 1:1. У 17 турі Динамо розгромило Минай (3:0), а Зоря знищила Львів (4:0). Після 17 турі кияни очолюють турнірну таблицю. У підопічних Луческу - 40 очок, на 4 більше ніж у Шахтаря. У Зорі - 32 очка та гра в запасі.

Шахтар у 18 турі зіграє в Києві проти Десни. Матч Шахтар - Зоря відбуватиметься парелельно з поєдинком в Запоріжжі.

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