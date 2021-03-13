Минай - Інгулець 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Інгулець у рамках 18 туру української Прем'єр-ліги обіграв Минай.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 тур, 13 березня
Минай - Інгулець 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 27 Бартулович (пен)
Минай: Попович, Кожанов(Хохлов 57), Карась, Пиняшко, Ткачук, Шиндер(Ахмедзаде 68), Книш, Нурієв, Маємбе(Бойко 57), Мілевський(Сніжко 32), Ковтун(Петрусенко 32)
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Бартулович(Мкомола 72), Кучеренко(Чайковський 72), Шишка, Балан, Щедрий(Синьогуб 90+3), Сітчінава(Шевцов 90+3), Ковальов, Квасний