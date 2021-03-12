Джерело - ТК Футбол.
Стандарти призвели до поразки донецького Шахтаря від італійської Роми (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Про це заявив експерт Сергій Морозов.
"Я не в захваті від гри Роми. Вона хоч і виграла, але той футбол, який вона показала... Сьогодні середня команда обіграла команду, яка нижче рівнем. І та, і інша команда, на мій погляд, показала неінтенсивний футбол. Обидві команди перебувають в кризі. Якщо брати Шахтар, команда після зборів функціонально неправильно побудувала тренувальний режим.
Тете та Ісмаїлі недостатньо, щоб обіграти Рому. Сьогодні наочний момент був, як не можна грати в центральній зоні. Стандарти біля наших воріт - це біда", - сказав Морозов.
Матч-відповідь запланований на 18 березня в Іспанії.