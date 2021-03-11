Рома розгромила Шахтар у Лізі Європи

Рома забезпечила комфортну перевагу перед візитом до Києва

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на виїзді поступився Ромі.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь римського клубу.

Відкрив рахунок у матчі на 23-й хвилині Лоренцо Пеллегріні, який під кутом вийшов віч-на-віч з Трубіним і пробив під ближню стійку.

У другій половині свої нагоди використали Стефан Ель-Шаараві та Джанлука Манчіні.

Ліга Європи

1/8 фіналу, 11 березня

Рома - Шахтар 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Пеллегріні, 2:0 - 73 Ель-Шаараві, 3:0 - 77 Манчіні

Рома: Лопес – Крістанте, Кумбулла, Манчіні – Спінаццола (Б. Перес, 79), Діавара (Ібаньєс, 79), Вільяр, Карсдорп – Педро (Ель-Шаараві, 62), Пеллегріні (К. Перес, 79) – Мхітарян (Майораль, 34).

Шахтар: Трубін – Ісмаілі, Матвієнко, Вітао, Додо – Майкон – Тайсон (Соломон, 79), Алан Патрік (Судаков, 79), Марлос (Маркос Антоніо, 86), Тете (Коноплянка, 86) – Мораес (Дентіньйо, 76).

Попередження: Кумбулла, 53 – Алан Патрік, 58

Раніше, Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу у Лізі Європи.