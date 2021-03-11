Президент Інгульця - про суддівство: Я все розумію, але поки помовчу

Президент Інгульця Олександр Поворознюк готовий підтримати ініціативу висловити недовіру Лучано Лучі.

Про це заявив сам власник клубу.

"Я не хочу на цю тему говорити. Я вже наговорив на 900 тисяч. Поки клуби не об'єднаються і не виступлять проти цього свавілля, сенсу самому про це говорити немає. Ось якщо буде така пропозиція [про недовіру Лучі], і його готові розглянути, тоді я виступлю. Буде видно.

Я незадоволений рівнем суддівства. Арбітри повинні коментувати свої резонансні рішення після матчів, і не тільки вони. Просто треба без емоцій, без амбіцій. Ось я напишу офіційного листа з проханням пояснення, чи правомірно Дердо призначив пенальті на 86-й хвилині у ворота Інгульця. І нехай мені публічно дадуть відповідь - так, це точка, чи ні. І нехай буде якесь покарання. Це повинно бути.

Ну як так?! Там же замкнене коло. Вони неприступні, а в будь-якому випадку їх виправдовують. Показують незарахований гол Шахтарю і порівнюють його з голом Аякса. Хіба ці люди футбольні? Всіх роблять дурнями. Я вкладаю дуже великі гроші в розвиток дитячого футболу, стадіони будую, у мене руки опускаються.

Ось в грі з Ворсклою вся Україна визнала, що не було одинадцятиметрового, а Бондаренко далі судить. Зі Львовом не зарахували чистий гол, позбавили нас трьох очок. Ніхто нічого не пояснює - сталося і сталося. Чому ми повинні відповідати за те, що говоримо, а вони - ні? Ну як так?!

Неправильно зарахований гол. Так вийдіть і скажіть - покарали його або не покарали. І люди будуть розуміти. Я розумію, чому це відбувається, чому судді закриті і мовчать. Я все розумію, але поки помовчу. Але я готовий підтримати ініціативу висловити недовіру суддівському комітету і Лучі", - сказав Поворознюк.