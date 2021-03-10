Фани ПСЖ атакували дружину Піке перед матчем з Барселоною

Уболівальники ПСЖ перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони вивісили образливий банер на адресу дружини лідера каталонців Жерара Піке – співачки Шакіри.

Про це повідомляє Eurosport.

Фани парижан зустріли футболістів іспанського клубу банером із написом "Шакіра з Ла-Жункери", адресований колумбійській співачці Шакірі, яка є дружиною захисника каталонців Жерара Піке.

Ла-Жункера - це населений пункт, розташований в Каталонії, на кордоні Іспанії та Франції. У 2010 році там відкрився один з найбільших борделів в Європі. Зазначалося, що багато клієнтів, які хочуть скористатися його послугами, приїжджали туди з Франції.

ПСЖ вже засудив такі дії своїх уболівальників.

Раніше, Неймар запросив Мессі у ПСЖ.