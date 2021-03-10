Емері виділив трьох гравців Динамо

Вільярреал планує показати свою гру у матчі проти Динамо у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер іспанської команди Унай Емері.

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"Уболівальники - це хороший знак. Може, через це невелика перевага буде у Динамо, але це позитивний момент для обох команд.

Ми зустрічаємося з сильним суперником. У них є молодий нападник, хороший воротар і Циганков, який виступає на правому фланзі. Подивимося, чи зіграє він завтра.

Наше завдання - нав'язати супернику наш стиль гри, попри те, що Динамо добре виступає в єврокубках. Буде складний матч", - відзначив Емері.