 Куман вірить у камбек Барселони у матчі з ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
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Куман вірить у камбек Барселони у матчі з ПСЖ

Сьогодні 17:18 457 0
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Куман вірить у камбек Барселони у матчі з ПСЖ
#Куман, #Барселона, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Барселони Рональд Куман вірить у команду у матчі-відповіді з ПСЖ.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Якщо Лео здатний зіграти свою найкращу гру, то все можливо. Він може вирішити будь-який результат гри. Не тільки він повинен бути на своєму рівні, а вся команда.

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Звичайно, важко буде далі пройти після 1:4, але немає нічого неможливого. Ми віримо в себе. Ми повинні виступити сильно, грати в свою гру", - розповів Куман.

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