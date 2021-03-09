Циганик: Баранка виступить із заявою щодо стимулювання суперників

Франческо Баранка має висловити своє ставлення до практики стимулювання суперників в УПЛ.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"У мене була розмова з Франческо Баранкою, головою Комітету етики та чесної гри УАФ. Він сказав, що найближчим часом вони мають виступити з серйозною заявою про те, що...

Стимуляція заборонена в футболі, це порушення. За це можуть карати. Тобто, стимулювати не можна. Не можна. Просто не можна!", - зазначив Циганик.