Рух - Десна 0:4. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У 17-му турі УПЛ Рух вдома поступився Десні.
21 хвилина. Відео голу Чепурненка
43 хвилина. Відео голу Картушова
63 хвилина. Відео голу Будківського
65 хвилина. Відео голу Гуцуляка
Рух - Десна 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Чепурненко, 0:2 - 43 Картушов, 0:3 - 63 Будківський (пен), 0:4 - 65 Гуцуляк
Рух: Мисак, Білий, Зец, Сігурдссон (Гагун 46), Гліха, Карасюк, Мартинюк (Сич 46), Федорчук, Бойчук (Карабін 84), Борячук (Климчук 46), Кондраков.
Десна: Паст, Конопля (Полегенько 86), Гітченко, Тамм, Мостовий, Огіря, Чепурненко (Єрмаков 76), Картушов (Калитвинцев 76), Тотовицький, Гуцуляк (Сухоцький 82), Будківський (Дегтярьов 82).
Попередження: Кондраков (36), Гліха (40), Федорчук (85) - Будківський (12), Мостовий (78)
Нагадаємо, Динамо у більшості розгромило Минай.