Динамо у більшості розгромило Минай у 17 турі УПЛ

З 54-ої хвилини матчу Минай грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ київське Динамо переграло Минай.

У першому таймі матчу кілька напівмоментів створили кияни. В одному епізоді м’яч влучив у руку Пиняшко у штрафному майданчику Минаю, але арбітр Монзуль не призначила пенальті. Був перегляд VAR. Катерині Монзуль підказали не призначати пенальті. Відзначимо, що арбітр VAR на цьому матчі Денис Шурман. Наприкінці тайму Буяльський поцілив у каркас воріт суперника.

На 52-ій хвилині матчу Сидорчук відкрив рахунок. Через дві хвилини Сидорчук виходив один на один з голкіпером суперника, але Малепе ззаду його збив, за що отримав червону картку. Зі штрафного Де Пена подвоїв рахунок у матчі. На 89-ій хвилині матчу після перегляду VAR було призначено пенальті у ворота гостей. Бєсєдін ударом з точки не зміг переграти Поповича, але Монзуль попросила перебити пенальті. Родрігес краще виконав пенальті - 3:0.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 7 березня

Динамо - Минай 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Сидорчук, 2:0 - 56 Де Пена, 3:0 - 90 Родрігес (пен)

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена (Міккель Дуелунн 73), Віталій Миколенко (Сідклей 82), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Олександр Андрієвський 82), Олександр Сирота, Артем Бєсєдін, Томаш Кендзьора (Жерсон Родрігес 64)

ФК Минай: Андрій Попович, Репо Малепе, Артем Мілевський (Антон Шиндер 60), Данило Книш, Василь Пиняшко (Михайло Кополовець 71), Рустам Ахмедзаде (Денис Кожанов 55), Олексій Хахльов, Міслав Матіч (Шеммі Маємбе 60), Олексій Ковтун, Максим Лопирьонок (Данило Карась 55), Олександр Сніжко

Попередження: Міслав Матіч 3, Максим Лопирьонок 19, Артем Мілевський 25

Вилучення: Репо Малепе 54

Нереалізований пенальті: Артем Бєсєдін 89 (воротар)

Нагадаємо, Шахтар виплатив Десні 150 тис євро за нічию з Динамо.