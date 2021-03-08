 Гельзін двічі з матами намагався увірватися до кімнати арбітрів | Футбол | Champion.com.ua
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Гельзін двічі з матами намагався увірватися до кімнати арбітрів

Сьогодні 08:07 498 0
Президента Олімпіка було не зупинити
Гельзін двічі з матами намагався увірватися до кімнати арбітрів
#Гельзін, #Олімпік

Джерело - sport.ua.

Матч, в якому Олімпік поступився Шахтарю (0:1), запам'ятався спірним скасуванням голу Нкенга, що викликало скандальну реакцію президента Олімпіка.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Владислав Гельзін не посоромився увірватися в прямий ефір і нецензурно вилаятися на представників УАФ і експертів телеканалів Футбол 1/2/3.

Президент Олімпіка проробляв подібне і з кімнатою суддів на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, де і відбувався матч. Спочатку Владислав Гельзін з матами спробував увірватися до арбітрів поєдинку в перерві зустрічі, а потім повторив спробу і після матчу.

Обидва інциденти відображені в рапортах головного арбітра Юрія Іванова та делегата поєдинку Геннадія Прокоповича. Як заявив голова комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка, найближчим часом на президента Олімпіка буде відкрита справа.

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