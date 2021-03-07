Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря приймає ФК Львів у 17 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс, Іванісеня, Кочергін, Хомченовський, Юрченко, Аллахяр, Гладкий
Запасні: Мацапура, Руфаті, Ємець, Цвек, Назарина, Кабаєв, Луньов, Шахаб, Громов
Львів: Костик, Якімець, Маруан, Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер, Довгий, Альваро, Шина, Нич
Запасні: Ільющенков, Лобай, Чір'як, Сабіно, Захарків, Семенів, Ременяк, Бусько, Казлаускас
Поєдинок розпочнеться о 17:00.