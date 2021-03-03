 Агробизнес - Шахтер: Где смотреть матч Кубка Украины | Футбол | Champion.com.ua
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Агробізнес - Шахтар: Де дивитися матч Кубка України

Сьогодні 11:21 3220 0
Матч розпочнеться о 19:00
Агробізнес - Шахтар: Де дивитися матч Кубка України
#Шахтар, #Агробізнес, #Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Шахтар стартує в Кубку України у матчі 1/4 фіналу, де зустрінеться з Агробізнесом.

Матч відбудеться у середу, 03 березня, у Києві на стадіоні імені В. Лобановського. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

Відзначимо, що шлях Агробізнеса розпочався з другого попереднього етапу й мінімальної перемоги над Ужгородом – голом відзначився Микола Когут. В 1/16 фіналу підопічні Чижевського обіграли Епіцентр (Дунаївці) з рахунком 2:1 (Сергій Семенюк, Микола Когут), а в 1/8 фіналу – Ворсклу 1:0 (Руслан Черненко).

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