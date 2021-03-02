Шахтар висунув ультиматум Каштру

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру залишить команду, якщо не здобуде золоті медалі чемпіонату України.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
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"Продовження контракту з Каштру Шахтар не обговорював. На цей час ніяких розмова про контракт немає. І якщо Каштру не виграє чемпіонат, то він не буде продовжений. Якщо Шахтар програє чемпіонат Луческу, тренеру, з яким клуб у 2016 році не захотів продовжувати контракт... Тим більше що у 2018 році після Фонсеки Луческу приїжджав і пропонував свої послуги. І керівництво Шахтаря не погодилося. Так що мотивація у Луческу виграти чемпіонат захмарна", - сказав Циганик.
59-річний Луїш Каштру очолює Шахтар з 2019 року, під його керівництвом команда у минулому сезоні виграла чемпіонат України.
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