Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар програв луганській Зорі.
Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
16 тур, 28 лютого
Шахтар - Зоря 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+4 Іванісеня
Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Тайсон, Жуніор Мораес, Марлос, Тете (Манор Соломон 76), Алан Патрік (Маркос Антоніо 65), Микола Матвієнко, Майкон де Андраде, Ісмаїлі, Віта
Зоря: Нікола Василь, Жуніор Рейс, Владислав Кочергін (Дмитро Хомченовський 13), Олександр Гладкий (Шахаб Захеді 73), Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабан (Дмитро Іванисеня 73), Єгор Назарин, Денис Фаворов, Владлен Юрченко (Андрейс Циганікс 81), Аллахяр
Попередження: Алан Патрік 57 - Єгор Назарин 32
Вилучення: Жуніор Рейс 78