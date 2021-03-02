Маркевич виділив недолік Шахтаря

Глава комітету збірних команд УАФ Мирон Маркевич оцінив гру Шахтаря у матчі 16 туру УПЛ проти Зорі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Шахтар створює лише один момент, при цьому маючи перевагу у контролі м'яча. "Гірники" грають поперек поля, їм важко забивати голи, немає швидкісних атак.

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Ясно, що Зоря грала від оборони і їй було непросто пройти. Таких футболістів, як у Шахтаря, у них немає, але свій момент вони знайшли і реалізували. Чесно кажучи, не можна грати, як грає Шахтар. Це не футбол – можна заснути.

Чи зможе Зоря витримати дистанцію в боротьбі за призові місця? По грі підопічні Скрипника заслуговують на третю позицію. Проте, зараз і Десна додає, тому боротьба за третє місце буде серйозною", – сказав Маркевич