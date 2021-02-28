Маліновський потрапив до трійки найкращих гравців матчу з Сампдорією

Українець забив гол у ворота Сампдорії

Джерело - Чемпіон.

За матч з Сампдорією український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський отримав оцінку 7,84.

Про це повідомляє WhoScored.

Аталанта на виїзді обіграла Сампдорію з рахунком 2:0 у рамках чемпіонату Італії. 83 хвилини на полі провів Руслан Маліновський, записавши до свого активу гол наприкінці першого тайму. Окрім взяття воріт на рахунку українського півзахисника три удари, дві виграні боротьби, по одному відборі і одній втраті м’яча. 33 із 42 передач були точними (79%). Більше тільки в автора ще одного гола Робіна Госенса (8,26) та Йоакіма Мехле (8,17).

Співвітчизник Руслана півзахисник Віктор Коваленко провів увесь матч на лаві для запасних.

Після цієї перемоги Аталанта піднялася до ТОП-4 Серії А, впритул наблизившись до третього Ювентуса - в обох по 46 очок.