УЄФА визначила найкращий гол у перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Перше місце посів третій гол Кіліана Мбаппе у ворота Барселони.

🇫🇷 Kylian Mbappé curls in a beauty, completes his hat-trick in style & wins #UCL Goal of the Week! 👏#UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/Ftckn99P4U