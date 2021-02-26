Яковенко: Динамо не показало видатний футбол, але добилося результату

Колишній футболіст збірної України Олександр Яковенко отримав багато позитивних емоцій від перемоги Динамо над бельгійським Брюгге (1:0) в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це заявив сам експерт.

"Дуже багато позитивних емоцій, вже засипали трохи. Насправді гра була нудна, але все поміняв гол - і відразу ж був приплив адреналіну.

Вийшла перемога ніби на класі: вичікували, вичікували свій момент і його реалізували. За великим рахунком моментів більше не було. Удар з дальньої дистанції Шапаренка в середині другого тайму - це був перший серйозний момент у киян. А потім провели єдину серйозну атаку, довгу комбінацію - і відразу гол. Буяльський добре відкрився, Циганков добре віддав - все чудово вийшло. Також варто відзначити гарний черпачок від Родрігеса. Всі зіграли здорово в цьому епізоді.

Луческу недарма стільки років працює тренером, скільки років вже досягає результатів. У нього багато трофеїв і багато перемог і навіть сьогодні ми побачили, що це все не дарма. Так, Динамо не показало видатний футбол, але знову домоглося результату", - сказав Яковенко.