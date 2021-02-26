 Брюгге - Динамо 0:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге - Динамо 0:1. Огляд матчу

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Динамо вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи
Брюгге - Динамо 0:1. Огляд матчу
#Динамо, #Брюгге

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи на виїзді обіграло Брюгге.

Ліга Європи
1/16 фіналу, 25 лютого

Брюгге - Динамо 0:1 (0:0)

(Результат першого матчу - 1:1)

Гол: 0:1 - 83 Буяльський

Брюгге: Сімон Міньоле – Клінтон Мата, Оділон Коссуну, Брендон Мехеле, Федеріко Рікка – Едер Баланта – Набіль Дірар (Давід Окереке 84), Руд Вормер, Томас ван ден Кейбус (Ігнас ван дер Бремпт 46), Едуард Соболь (Максім Де Кюйпер 84) – Бас Дост (Юссуф Баджі 58)

Динамо: Георгій Бущан – Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв 77), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв (Микола Шапаренко 67) – Віталій Буяльський (Олександр Андрієвський 86) – Віктор Циганков, Жерсон Родрігес – Артем Бєсєдін

Попередження: Томас ван ден Кейбус 19 – Артем Бєсєдін 49

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