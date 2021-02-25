 Мілевський та Вацко перетворилися на героїв культової гри в новій акції від Favbet | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський та Вацко перетворилися на героїв культової гри в новій акції від Favbet

Сьогодні 19:50 160 0
Favbet розпочинає масштабну рекламну кампанію в рамках якої розіграє 21 авто
Мілевський та Вацко перетворилися на героїв культової гри в новій акції від Favbet

Favbet продовжує боротися з рутиною та нудьгою, розігрує 21 авто у нетривіальний спосіб. Компанія пропонує не просто спробувати виграти їх, а викрасти, роблячи відсилку до всіма улюбленої гри юності. Протагоністами кампанії стали Артем Мілевський та Віктор Вацко.

Маямі - прототип вигаданого міста з гри. А хто може краще передати його дух і влитися в образ героя гри, як не головний ньюзмейкер, легенда вітчизняного футболу та найкінематографічніше обличчя Favbet ліги? Не відставав від нього і Віктор Вацко, який дуже органічно вжився в досить нетипову для себе роль.

Перший етап акції вже розпочався. В ньому розігруються 7 машин марок Jaguar XE, Ford EcoSport та цінні призи. Деякі з них відсилають прямо до тематики гри: вертоліт на радіоуправлінні, політ на вертольоті в Києві, годинники, Sony Playstation 5 та багато інших.

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