 Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А 1:0. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А 1:0. Як це було

Сьогодні 21:45 6039 0
Ліга Європи. Шахтар - Маккабі Т-А 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок завершується! Шахтар без особливих зусиль перемагає Маккабі та виходить до 1/8 Ліги Європи.

90' Коноплянка робив простріл з флангу, але у Фернандо м'яч зняли прямо перед ударом.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Показали нам, що по два удари зробили обидві команди. Досить нудний м'яч сьогодні ми спостерігаємо.

86' Контролює м'яч Шахтар, але Маккабі вже не йде у активний пресинг.

83' Тете намагався з дальньої дистанції пробити, але набагато вище воріт пішов м'яч.

81' Тете намагався розрізним пасом вивести Фернандо один на один, але не дотягнувся бразилець до м'яча.

79' Контролює м'яч Маккабі, але вже зрозуміло, що інтриги в матчі немає.

77' Потрійна заміна в Шахтаря: замість Мораеса, Вітао та Тайсона на поле вийшли Фернандо, Корнієнко та Коноплянка.

75' Ще одна заміна від Маккабі: замість Голаси на поле вийшов Рікан.

73' Контролює м'яч Маккабі, але до гоостроти справа не доходить.

71' Тайсон класно вирізав на Мораеса у штрафний майданчик, але суддя зафіксував офсайд.

69' Подвійна заміна в Маккабі: замість Бен Хаїма та Пешича на поле вийшли Гірреро та Блекмен.

67' ГОООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Мораес розвів по кутам м'яч та воротаря.

65' Пенальті у ворота Маккабі! Бен Хаїм збив Тете у штрафному майданчику.

63' Тайсон намагався вивести Антоніо один на один, але воротарв виявився першим на м'ячі.

61' По черзі зараз атакують команди, м'яч особливо не затримується у центрі поля.

59' Дуже багато браку зараз у діях Шахтаря, особливо перед штрафним майданчиком суперника.

57' Хороший пас пішов у штрафний майданчик Шахтаря, але Голаса трохи не встиг до м'яча.

55' Бере Шахтар м'яч під контроль, але не вдається довести атаку до удару "гірникам".

53' Мораес дуже довго підлаштовувався під м'яч і в підсумку його удар встигли накрити захисники.

51' Активно розпочали ізраїльтяни другий тайм, варто Шахтарю бути обережнішим біля своїх воріт.

49' Пешич штовхнув суперника, а через мить Перець точно пробив головою з лінії воротарського. Гол забили гравці Маккабі, але суддя зафіксував фол в атаці.

47' Подвійна заміна в Шахтаря: замість Манора Соломона та Марлоса на поле вийшли Тете та Маркос Антоніо.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого вирішив не додавати арбітр до першого тайму. В цілому однакову кількість гострих моментів створили команди.

41' Чимало стандартів виконали гравці Маккабі за останні декілька хвилин. Вже не так Шахтар активно атакує як на перших хвилинах.

39' Ернандес пробив головою після кутового - м'яч потрапив у поперечину, з добивання удар робив Перець - і тут вже штанга врятувала "гірників"

37' Зліва з кутового м'яч закручувався прямо у ворота, але Трубін зреагував і перевів гру на кутовий.

35' Кутовий розіграли гості зліва, але подача вийшла не найкращою, і на ближній штанзі на виніс зіграв Тайсон.

33' Вітао дуже грубо влетів у Глазера біля штрафного майданчика. Жовта для бразильського захисника.

32' Глазер грубувато зіграти проти Алана Патріка на чужій половині поля. Штарфний для Шахтаря.

31' Пешич в боротьбі з Кривцовим пробив головою, але вийшло не дуже акцентовано і безпечно.

29' Мораес намагався підготувати удар з-за меж штрафного майданчику, але швидко накрили нападника Шахтаря.

27' Марлос у чужій штрафній площі не наважився бити і намагався підключити справа Соломона, але пас не пройшов.

25' Додо отримав м'яч в чужій штрафній, прибравши м'яч під себе, бразилець віддав пас назад на Марлоса, той бив у дальній кут, але трохи повз ворота пішов снаряд.

23' Повністю зараз Шахтар контролює гру, але перетворити кількість на якість поки не вдається.

22' Тайсон пробив з лінії штрафного майданчика, воротар відбив перед собою, а добивання Матвієнка не вдалося - надто вже високо, зірвався м'яч з ноги.

20' Алан Патрік залишав м'яч Марлосу під удар, але той послизнувся і влетів у суперника, порушивши правила у чужому штрафному.

18' Контролює м'яч Шахтар, але не поспішають "гірники" в атаку.

16' Тайсон класно прорвався у штрафний майданчик, але його удар заблокували захисники.

14' Соломон проривався правим флангом, але випустив він м'яч за бокову лінію.

12' Марлос фінтив на фланзі, але захисники суперника цього не оцінили і збили лідера Шахтаря. Штрафний для господарів.

10' Класно у контратаку втікли гравці Шахтаря, але удар Додо виявився неточним.

8' На повторі видно, що м'яч дійсно влучив у руку захиснику, але занадто близько був гравець у момент удару, тому пенальті не буде.

7' Затяжна атака Шахтаря пройшла, але обидва удари "гірників" заблокували. У другому випадку були апеляції до рефері на предмет гри рукою у штрафному майданчику, але суддя свисток не дав.

5' Мораес у верховій боротьбі вдарив суперника в обличчя. Арбітр пробачив гравця Шахтаря зараз.

3' Голаса завершив атаку Маккабі неточним ударом з середньої дистанції. Втім, арбітр зафіксував офсайд.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у другій грі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме Маккабі Тель-Авів.

Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.

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