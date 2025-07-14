Йому погрожували: журналіст назвав ще низку причин, через яку Любенович залишив Ворсклу

Сербський фахівець Желько Любенович залишив посаду головного тренера Ворскли через 17 днів після призначення через некоректні дії агентів.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

За його інформацією, агенти, які презентували Любеновича у Ворсклі, які мали захищати його інтереси, в якийсь момент почали нав’язувати головному тренеру своє бачення розв'язання кадрових питань.

"Тобто рекомендувати, наполегливо. Десь навіть не наполегливо. За моєю інформацією, тренеру погрожували. Нав’язуючи своїх гравців, ці агенти заважали запрошувати тих, хто подобався Любеновичу. Желько запросив в команду Юрія Тлумака, але хто там йому з-за кута сказав: "Ні, ні, ні. Цього гравця тут не буде", – розповів Співаковський.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що справжньою причиною звільнення стали розбіжності між керівництвом клубу та спеціалістом щодо комплектування команди.

Любенович очолив Ворсклу 24 червня. 43-річний сербський фахівець підписав із полтавським клубом однорічний контракт. Він так і не встиг провести жодного офіційного матчу на посаді головного тренера команди.