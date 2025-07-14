Усик представив у Лондоні мозаїку "Боривітер"

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) разом з відомим британським підприємцем Річардом Бренсоном представив відтворену мозаїку "Боривітер".

Про це боксер розповів в Instagram.

Захід відбувся на Трафальгарській площі у Лондоні.

Мозаїка "Боривітер" – це відтворена робота відомої української художниці Алли Горської. Нагадаємо, що маріупольський оригінал був сильно пошкоджений під час повномасштабного російського вторгнення.

"Ми представили відтворену мозаїку Алли Горської — символ стійкості, пам'яті та дому. Привезений з України та ретельно відновлений, тепер стоїть в одному з найбільш знакових громадських просторів світу як нагадування про те, за що ми боремося: гідність, культуру та право повернутися додому", - розповів Усик.

Також Олександр розпочав збір коштів для будівництва чотирьох багатоквартирних будинків загальною площею 2743,2 м², що забезпечить новий етап життя для 64 сімей.

Кампанія вже отримала свою першу пожертву від засновника Virgin Unite, сера Річарда Бренсона.

Нагадаємо, реванш Усика та Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом

Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його мав відкрити бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;