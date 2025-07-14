Основний захисник Динамо травмувався на зборах – джерело

Правий захисник Динамо Олександр Тимчик травмувався під час зборів команди в Австрії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець зазнав чергової травми, яка не є серйозною. Інші подробиці поки що невідомі.

"Не вмер, але треба дійсно підходити максимально раціонально до цієї ситуації, бо ми розуміємо, що це основний футболіст для Динамо і можливо навіть для збірної", – розповів Михайло Смоловий.

Нагадаємо, на навчально-тренувальних зборах Динамо програло Мідтьюллану 1:3, а напередодні зіграло внічию із Вест Бромвічем – 1:1.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Перший матч завершився перемогою литовського колективу 2:0.

Раніше "біло-сині" оголосили ім'я ще одного суперника на літніх зборах в Австрії.