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Основний захисник Динамо травмувався на зборах – джерело

Олександр Булава — 14 липня 2025, 21:18
Основний захисник Динамо травмувався на зборах – джерело
Олександр Тимчик
ФК Динамо

Правий захисник Динамо Олександр Тимчик травмувався під час зборів команди в Австрії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець зазнав чергової травми, яка не є серйозною. Інші подробиці поки що невідомі.

"Не вмер, але треба дійсно підходити максимально раціонально до цієї ситуації, бо ми розуміємо, що це основний футболіст для Динамо і можливо навіть для збірної", – розповів Михайло Смоловий.

Нагадаємо, на навчально-тренувальних зборах Динамо програло Мідтьюллану 1:3, а напередодні зіграло внічию із Вест Бромвічем – 1:1.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Перший матч завершився перемогою литовського колективу 2:0.

Раніше "біло-сині" оголосили ім'я ще одного суперника на літніх зборах в Австрії.

Динамо Київ Олександр Тимчик

Олександр Тимчик

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