Каштру назвав стартовий склад Шахтаря на матч з Маккабі

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи прийме Маккабі.
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Стартові склади команд:
Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко – Патрік, Майкон – Соломон, Марлос, Тайсон – Мораес
Запасні: Пятов, Шевченко, Корнієнко, Бондар, Хочолава, Болбат, Антоніо, Коноплянка, Тете, Судаков, Мудрик, Фернандо
Маккабі: Тененбаум – Жеральдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт – Перец, Гласер, Голаса – Озез, Пешіч, Бен-Хаїм
Мат розпочнеться о 19:55.
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