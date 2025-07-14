Реал підписав 22-річного захисника Бенфіки

Лівий захисник Бенфіки Альваро Каррерас перейшов у мадридський Реал.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний іспанець підписав контракт до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі переходу не розголошуються.

Презентація футболіста відбудеться у вівторок, 15 липня. Перед цим з ним проведе зустріч президент "вершкових" для підписання угоди.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 50 мільйонів євро, які будуть виплачені частинами.

У сезоні-2024/25 Альваро Каррерас провів 52 матчі, у яких записав на свій рахунок 4 голи та 5 асистів. Варто зазначити, що протягом трьох років (2017-2020) іспанець перебував в академії Реала, з якої він і перейшов до Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що агент Андрія Луніна почав шукати українцю новий клуб, оскільки він не хоче провести ще одну кампанію в ролі дублера бельгійця Тібо Куртуа.